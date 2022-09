- Gilbert Pieters uit Genk krijgt na 78 jaar het horloge van z'n vader terug dat de nazi's van de verzetsstrijder stalen in het concentratiekamp van Breedonk.- In Riemst komt een man om het leven tijdens het reinigen van een machine in een betonbedrijf. - 7 mannen en 5 vrouwen beslissen over het lot van Jarrit H. en Stefano C. tijdens het assisenproces over de moord op Johannes Van Wordragen in Hasselt. Het slachtoffer werd gewurgd en kreeg meerdere messteken.- De oude begraafplaats in Eksel is omgevormd tot een moderne parkbegraafplaats waar mensen kunnen samenkomen om hun verdriet te delen.- En in Stokrooie bij Hasselt sluit De Lavendelhoeve de deuren. De eigenaar vindt geen overnemer, ook al trekt het unieke concept jaarlijks 35.000 bezoekers.