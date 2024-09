Man in Dilsen slaat op de vlucht van politie en rijdt in de Maas

door Margo Ombelets

Een 59-jarige man is na een wilde achtervolging met zijn wagen in de Maas in Dilsen-Stokkem beland. De bestuurder werd door de Nederlandse politie gearresteerd.

De bestuurder trok de aandacht van voorbijgangers door onverantwoord rijgedrag. De politie kreeg een melding binnen, en ging op zoek naar de man in kwestie. Al snel vonden ze de verdachte bestuurder in Dilsen. Toen de agenten de man vroegen om te stoppen, nam hij de vlucht. De achtervolging leidde van Dilsen, naar Stokkem tot de bestuurder uiteindelijk in Meeswijk de Maas in reed. De man raakte niet gewond, kon zichzelf bevrijden en zwom weg. Zowel de Belgische als Nederlandse politie stond aan beide kanten van de Maas. De 59-jarige bestuurder kon door de Nederlandse politie gearresteerd worden. Waarom hij op de vlucht sloeg, is nog niet duidelijk.