Euroscoop in Genk wordt de eerste Pathébioscoop van België. De Franse keten is de grootste bioscoopketen op het Europese vasteland. De overname van de vestiging in Genk gebeurde al in 2019, maar door de coronacrisis en de staking in Hollywood, liepen de verbouwingen vertraging op. Ook de bioscoop in Maasmechelen krijgt een facelift. De vestiging in Lanaken zal definitief sluiten.