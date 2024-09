Man krijgt klappen op het hoofd met koevoet tijdens geweldadige home invasion

Een gezin in de Trompetstraat in Koersel bij Beringen is afgelopen nacht slachtoffer geworden van een home-invasion. Het kwam tot een confrontatie tussen de daders en de vader van het gezin, waarbij die laatste gewond raakte aan het hoofd. De bewoners van het huis werden rond 1.30 uur verrast door enkele indringers terwijl ze lagen te slapen. Eén van de kinderen van het gezin werd gewekt door verdacht lawaai, waarna een confrontatie ontstond met de daders. In gebrekkig Engels vroegen de indringers om geld. Ze sloegen de vader van het gezin met een koevoet op het hoofd. Er volgde een schermutseling die onderaan de trap eindigde. De inbrekers sloegen daarop op de vlucht. Op het eerste zicht werd er geen buit gemaakt. De vader van het gezin werd met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De indringers zijn vermoedelijk via het schuifraam binnen in de woning geraakt. De lokale politie van Beringen/Ham/Tessenderlo is een onderzoek gestart om de daders te identificeren en op te sporen. Later volgt meer in het TVL Nieuws.