Man naar ziekenhuis na brand in Lanaken

Politici en werkgevers reageren verbaasd en verontwaardigd op het nieuws van onze redactie dat De Lijn een vertrek uit Limburg voorbereidt. Ook bij De Lijn zelf is er grote ongerustheid nadat de directie te kennen heeft gegeven dat ze de hoofdzetel in Hasselt wil opdoeken.En ook de NMBS geeft tijdens een roadshow in Hasselt toe dat Limburg stiefmoederlijk wordt behandeld door de Spoorwegen. De achterstand van onze provincie ten opzicht van de rest van het land dreigt verder uit te lopen.In Beringen zijn shoppers boos omdat er geen toiletten zijn in het winkelcomplex Be-Mine.En het mooie, droge weer zorgt voor een verhoogd brandrisico in de Limburgse natuur.