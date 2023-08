Op de Luikersteenweg in Brustem bij Sint-Truiden is vannacht een levenloos lichaam gevonden. Het is voorlopig niet duidelijk wie de persoon is. Ook wat de precieze omstandigheden van het overlijden zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Mogelijk was de persoon op de terugweg van het evenement Brustem Bruist, maar of het om een aanrijding gaat is nog niet bekend. Voorbijgangers belden de hulpdiensten, maar hulp kon niet meer baten. De politie heeft geen identiteitskaart gevonden in de buurt van het levenloos lichaam. Het staat wel vast dat het niet om zelfdoding gaat. De politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken onderzoekt de feiten. Meer in TVL Nieuws om 12u30 Foto: Google Streetview