Politie CARMA houdt extra controles tegen straatracers. Burgemeester van Genk, Wim Dries, is de overlast in het verkeer beu. Deze week betrapte de politie drie straatracers in de Stalenstraat. In de zomermaanden zijn er traditioneel meer meldingen van overlast in het verkeer. Politie CARMA voert daarom extra controles uit op overlastgevoelige locaties. Eerder deze week zijn in Genk twee driewielers en een quad uit het verkeer gehaald omdat ze tegen 100 km/u over de Stalenstraat reden. De bestuurders, drie twintigers uit Genk, kregen een proces-verbaal voor onaangepaste snelheid. "Straatracers niet welkom in Genk""De politie houdt geregeld toezicht, onder andere in de Stalenstraat, Vennestraat en op de Europalaan, omdat er regelmatig meldingen komen over overlast. Meestal gaat het om quads, onverantwoord rijgedrag, racen,… al dan niet met geluidsoverlast. We willen duidelijk stellen dat zo’n gedrag niet welkom is en andere mensen in gevaar kan brengen," legt burgemeester Wim Dries. Meer overlast in vakantiePolitie CARMA voert dagelijks en over het hele grondgebied overlastcontroles uit. Deze algemene toezichten zijn gericht op geluidshinder, zwerfvuil, vandalisme, gevaarlijk rijgedrag, drugs en andere vormen van overlast. In de zomermaanden zijn er extra controles op bepaalde locaties, specifiek gericht op overlast in het verkeer. De politie haalt dan bestuurders aan de kant omwille van zichtbare overtredingen, zoals gevaarlijk rijden of het ontbreken van een kentekenplaat of helm. “Bij mooi weer en in vakantieperiodes zijn er meer mensen op straat. We merken dat dit naast gezelligheid ook overlast met zich meebrengt. De extra politietoezichten hebben een preventief effect, maar indien nodig treden we ook repressief op. De overlastteams stellen dagelijks overtredingen vast,” zegt burgemeester Dries.