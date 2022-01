Gisterenavond voerde de lokale politie Voeren een verkeersactie uit op de E25 in Moelingen. In totaal werden 15 voertuigen en 50 personen gecontroleerd. De inspecteurs konden meerdere overtredingen vaststellen. Zo testten drie bestuurders positief op het gebruik van drugs. De eerste bestuurder die werd betrapt op het rijden onder invloed van drugs, legde een positieve speekseltest af voor cannabis en amfetamines. Bovendien kon de man geen rijbewijs voorleggen en was zijn voertuig niet verzekerd. Op bevel van het parket Limburg namen de inspecteurs het voertuig in beslag. Later op de avond legden twee bestuurders een positieve speekseltest af voor cannabis. Hun rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Ook betrapte de politie vier personen die een gebruikershoeveelheid drugs op zak hadden. 7.600 blikken frisdrank Een opvallende vondst tijdens deze controleactie was een bestelwagen geladen met maar liefst 7.600 blikken frisdrank. Hierdoor was het voertuig zwaar overladen. De bestuurder diende zijn laadruimte leeg te maken en ontving een proces-verbaal. Daarbovenop moet de persoon in kwestie zijn achterstallige accijnzen betalen. Ook hield de politie nog twee voertuigen tegen waarvan de technische keuring al meer dan een jaar verlopen was, en troffen de inspecteurs één geseind persoon aan tijdens de controle.