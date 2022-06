Man steekt werkneemster neer in Delhaize Hasselt

door Marijke Nijssen

Deze namiddag rond 13 uur heeft een man een werkneemster van de Delhaize op de Luikersteenweg in Hasselt neergestoken. De vrouw is niet in levensgevaar. De dader is opgepakt.

Waarom de man de vrouw neerstak is niet duidelijk. "Het gaat om zinloos geweld", zegt Roel Dekelver, woordvoerder van Delhaize. Na het voorval bleef de verdachte ter plaatste. De politie heeft hem opgepakt. De medewerkster is overgebracht naar het ziekenhuis maar verkeert niet in levensgevaar. Het personeel van de winkel is onder de indruk van het steekincident en krijgt de nodige psychologische hulp. Voorlopig is de winkel gesloten voor verder onderzoek. Woensdagochtend zal hij terug open zijn.