De politie gaat strenger controleren op foutparkeren in Sint-Truiden. Dit na aanhoudende klachten van de inwoners. Afgelopen weekend werden nog 56 overtredingen vastgesteld. De politie moest verschillende processen-verbaal opstellen. “Onze politiediensten krijgen regelmatig meldingen rond foutparkeren. Dat is een grote bron van frustratie voor bewoners, die wel hun best doen om de verkeersregels te respecteren”, vertelt burgemeester Ludwig Vandenhove. “Bovendien kan foutparkeren leiden tot verkeersopstoppingen en gevaarlijke situaties voor de overige weggebruikers. Vermijd daarom het parkeren op stoepen, voetgangersoversteekplaatsen, voor inritten of op andere plaatsen waar het verboden is. Wanneer overtredingen vastgesteld worden, zal er ook geverbaliseerd worden.” Afgelopen vrijdag 7 en zondag 9 februari werden naar aanleiding van klachten van burgers controles gehouden in de omgeving van de Haardstraat, de Diestersteenweg, de Speelhoflaan, het Begijnhof en Schurhoven. "In totaal werden 56 overtredingen vastgesteld. Het ging voornamelijk over parkeren op de verhoogde berm, het trottoir, een oversteekplaats voor voetgangers en buiten de parkeervakken waarbij andere weggebruikers ook gehinderd werden”, aldus korpschef Steve Provost. De politie benadrukt dat dergelijke acties in de toekomst regelmatig herhaald zullen worden. "Je een beetje verder parkeren, is een kleine moeite, maar zorgt er wel voor dat je andere weggebruikers niet hindert of in gevaar brengt. Samen kunnen we bijdragen aan meer verkeersveiligheid", besluit burgemeester Vandenhove.