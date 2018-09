Man vermoord teruggevonden in gracht in Hasselt

Afgelopen nacht is een poging tot plofkraak gepleegd in het bpost-kantoor in de Hoogstraat in Bree. De inbrekers konden niets buit maken. Rond 02 uur 45 afgelopen nacht hebben twee gemaskerde personen ingebroken in de toegangsruimte van het kantoor. Ze maakten de voorbereidingen voor een plofkraak in het selfbanking-gedeelte van het kantoor. Deze voorbereidingen werden opgemerkt door de beveiligingsfirma, die samen met de politie ter plaatse snelden en de kabels en een gasfles hebben kunnen aantreffen. Een ontploffing werd dus vermeden, er is geen schade in het kantoor. De verdachten konden vluchten vooraleer de politie ter plaatse kwam. Politie CARMA stelde meteen een perimeter in en voerde de eerste vaststellingen uit. Het gerechtelijk labo kwam ter plaatse. De Federale Gerechtelijke Politie zet het onderzoek verder. Uit de cijfers van de federale politie Limburg blijkt dat dit reeds de 5° plofkraak of poging daartoe is, in Limburg op enkele maanden tijd (Kinrooi, Lummen, Lommel, Overpelt en Bree).