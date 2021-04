Man zwaar toegetakeld bij home invasion in Peer

Een man uit Kleine Brogel bij Peer is gisterenavond het slachtoffer geworden van een brutale home invasion. Het 56-jarige slachtoffer werd zwaar toegetakeld in zijn eigen huis. Het parket van Limburg is een onderzoek gestart.

Drie mannen belden gisterenavond aan bij deze villa in de Herisstraat in Kleine-Brogel. De 56-jarige bewoner, die samen met zijn dochter thuis was, deed open en werd meteen overmeesterd. De overvallers eisten geld. Het slachtoffer kreeg heel wat klappen te verduren en werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Of er buit werd gemaakt is voorlopig niet duidelijk. De politie Kempenland hield gisterenavond een zoekactie in de buurt, maar van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.