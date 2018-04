Man zwaargewond nadat hij uit busje valt

De komende maanden delen tien zogenaamde ‘social influencers’ berichten over Genk op hun persoonlijk platform. Zij zijn tussen de 16 en 25 jaar en vestigen de aandacht van de jongeren op Genk. “Het is een proefproject waarvan ik hoop dat het leuke reacties zal uitlokken”, zegt Schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V). Een half jaar geleden ontstond bij de stad Genk het idee om social influencers in te zetten. Ondertussen zijn de tien enthousiaste jongeren gevonden. Ze zullen in de komende zes maanden minstens twaalf berichten posten over wat er leeft in Genk. “Dat doen ze op hun eigen manier”, legt Nagels uit. “Ze mogen zelf kiezen wat ze over de stad vertellen en hoe ze dat doen. Daarbij mogen ze hun eigen imago betrekken.” Instagram voor de jeugdDe Facebook-pagina van Genk bereikt vooral een oudere doelgroep. Dat is dan ook de reden waarom het stadsbestuur nu inspeelt op Instagram. “We hebben een diverse groep van Genkse jongeren bijeengebracht”, vertelt Nagels. “Zo is er een meisje van Turkse origine die zich graag bezighoudt met kunstbeleving. Ook een jongen met een passie voor muziek maakt deel uit van die bende. Een beetje van alles, dus.” Nagels beschouwt de inzet van social influencers niet alleen als een proefproject, maar ook als een participatieproject. “De jongeren posten niet alleen over de stad. Ze krijgen ook de kans om ons te leren hoe we goed kunnen communiceren naar jongeren toe.” Eerste stad met social influencersVolgens Hervé Van De Weyer, opleidingshoofd Communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL, is Genk de eerste gemeente die social influencers gebruikt om de stad meer bekend te maken. “Veel jongeren hebben ze daarvoor niet eens nodig”, vertelt Van De Weyer. “Om een bepaald merk bekend te maken, is dat anders. Die influencers hebben een groot netwerk nodig. Om een stad te promoten, is dat niet nodig. Met een netwerk van vrienden en familie die in of dicht bij Genk wonen, schoppen ze het al ver genoeg.”