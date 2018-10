Marc Brys (STVV): "Dat scheidsrechters betrokken zijn bij het voetbalschandaal is schokkend"

In het handbal heeft Achilles Bocholt gisteren opnieuw een stukje clubgeschiedenis geschreven. De Bocholtenaren versloegen het Luxemburgse Käerjeng in de EHF Cup. Dat is de Europese beker net onder de Champions League. Bocholt staat zo voor het eerst in de derde voorronde en hoopt daarin een Europese klepper te ontvangen in de Damburg.