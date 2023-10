door Bart Husson

Stop met het gebruiken van technologie die niet 100% werkt. Ex-profvoetballer Marc Hendrix is in TVL Sportcafé streng voor het huidige VAR-systeem. Als iets maar voor 80% werkt, kan je het beter niet gebruiken want zo blijft er ruimte voor discussie en kom je totaal ongeloofwaardig over vindt hij.