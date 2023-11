Marc Heselmans kandidaat-burgemeester fusiegemeente Ham Tessenderlo

- Op 109-jarige leeftijd is de oudste Limburger Jaak Broekx overleden. Hij was ook de oudste man in ons land.- In Leopoldsburg is een 31-jarige vrouw gearresteerd voor moordpoging op haar man. Hij is zwaargewond maar buiten levensgevaar.- Marc Heselmans is kandidaat-burgemeester in de fusiegemeente Ham Tessenderlo. Hij trekt de lijst voor cd&v.- Limburgse bouwbedrijven zetten hun werknemers op tijdelijke werkloosheid. De nieuwbouw lag al plat en de crisis breidt zich uit naar de renovatiemarkt.- En een juweelontwerper uit As maakt gepersonaliseerde rouw- en herinneringsjuwelen. Het gaat over schoonheid in verlies.