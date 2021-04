- Familie en vrienden rouwen om de dood van een koppeltje dat omkomt bij een ongeval in Dilsen-Stokkem. De slachtoffers zijn een 18-jarige jongen uit Oudsbergen en zijn 17-jarige vriendin uit As- Dankzij de coronacrisis piekt het toerisme in Haspengouw. Voor het eerst zijn bijna alle logies in de paasvakantie volzet met toeristen die het buitenland of de kust inruilen voor de bloesemstreek.- Marc Van Ranst roept op om niet naar Turkije te gaan op vakantie of familiebezoek. Turkije kampt met een recordaantal coronabesmettingen.- Infrabel start megawerken aan het spoor in Limburg. Onze provincie lijkt een inhaalbeweging te maken nadat er jarenlang weinig werd geïnvesteerd.- En topchef Luc Bellings raakte bemet met corona en was even zijn smaak kwijt, maar is nu weer helemaal fit. In de laatste aflevering van De Stand van de Sterren is de Vork van Luc Bellings klaar om opnieuw gasten te ontvangen.