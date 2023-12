- Het is over de koppen lopen in de Limburgse winkelstraten. Heel wat mensen gaan op het laatste moment nog op zoek naar kerstcadeaus. - Primeur in Heusden-Zolder. Daar wordt het eerste woonproject voor budgethuren in Vlaanderen voorgesteld. - Het personeel staakt bij Lidl in Houthalen-Helchteren. De werknemers zijn de hoge werkdruk beu en voelen zich in de steek gelaten door de directie. - In Riemst wordt de Roosburgramp herdacht. 65 jaar geleden stortte een deel van de mergelgroeve in Zichen in. 18 mensen kwamen om het leven. - En auteur Leo Bormans gaat in zijn nieuwe boek op zoek naar de betekenis van Geluk.