Marino Keulen vraagt spreiding Afghaanse asielzoekers na steekpartijen in Genk

Naast klinische zorg focust Jessa al jaren op een duurzaam beleid. Dat leverde hen zopas het duurzaamheidscertificaat van UNITAR (United Nations Institute for Training and research) op. Jessa is hiermee het eerste ziekenhuis in België dat met dit certificaat wordt beloond. In samenwerking met VOKA ontwierp Jessa een driejarig actieplan met doelstellingen en een dertigtal concrete acties. Alle acties kaderen in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Enkele voorbeelden bij Jessa:Jessa-medewerkers dragen duurzame verpleegoutfits op basis van houtpulp. Jessa plant een boom in ruil voor elke pc. Duurzaamheid is hét speerpunt bij het ontwerp van het nieuwe ziekenhuis. Via Teddybear Hospital brengt Jessa gezondheidsinformatie op kindermaat. Verpleegkundigen wassen patiënten almaar vaker met vochtige doekjes.,Dat bespaart water en beperkt het aantal til- en draaibewegingen.De evaluatiecommissie (met onder andere VITO, POM Limburg, UHasselt en Flanders Make) gaf Jessa drie jaar op rij een positieve beoordeling. Dat leverde het duurzaamheidscertificaat van UNITAR op. De acties zijn intussen ook meegenomen als best practices wereldwijd.