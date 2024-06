"Het tekort aan goede werkkrachten zorgt ervoor dat we niet groeien zoals we zouden kunnen groeien", dat zegt Marc Dilissen, CEO van het bedrijf Decotrap, in ons Zondagsmagazine Het blijft in de familie. De krapte op de arbeidsmarkt is al langer een groot probleem in verschillende sectoren. Het Heusdens bedrijf dat gespecialiseerd is in trappen en binnendeuren is momenteel op zoek naar 10 nieuwe medewerkers, voornamelijk schrijnwerkers.