Marlies uit Maaseik liet zich dopen op haar 48ste

De Diyanet vereniging is helemaal niet bezig met verdeeldheid te zaaien onder de Turkse gemeenschap. Dat zeggen ze tijdens hun jaarlijkse vriendschapsbrunch. Een brunch vanmorgen aan de moskee van Maasmechelen waar zo een 2000 mensen van allerlei origines kwamen eten. En dat net op de dag dat in Turkije iedereen naar de stembus trekt, maar over het referendum. Daar willen maar weinigen hun mening over kwijt.