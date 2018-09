Marnix Peeters houdt vast aan grofgebekte stijl

Groot feest bij Muziekodroom, want volgende woensdag is het exact 20 jaar geleden dat het muziekcentrum zijn deuren opende in Hasselt. En dat wordt in stijl gevierd. Het Play Festival wordt omgedoopt tot 20-18 en zal niet één, maar drie dagen duren. De hoofdrol zal opgeëist worden door heel wat Limburgse artiesten.