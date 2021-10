door Niels Christiaens

De Jacht op Ursula Graurock, dat is de titel van het nieuwste boek van Marnix Peeters. De Beringenaar, die uitgeweken is naar de Oostkantons, is al toe aan zijn tiende boek. Het is een roman met de nodige dosis humor, en niet bang van lange tenen. Want, zegt Peeters, de samenleving is veranderd en gevoeliger geworden, maar ik doe nog altijd mijn ding.