En we blijven nog even bij het voetbal, want ook KRC Genk Ladies speelde vanmiddag nog in de Cegeke Arena tegen Zulte-Waregem. De Genkse dames waren erop gebrand om de week in schoonheid af te sluiten. Want afgelopen dinsdag plaatsten ze zich ook al voor de halve finale van de Beker van België ten koste van Charleroi.