De teleurstelling bij de Limburgse supporters van de Rode Duivels op het WK in Qatar is groot. Het heeft niet mogen zijn en dat hakt er diep in. Maar de liefhebbers van supportersclub De Bemvoort in Pelt zijn fanatiek. Hoewel ze vanochtend pas om 6u terug in hun hotel in Dubai waren, was er niet veel nodig om de kater door te spoelen.