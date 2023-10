* Limburg krijgt een tweede nationaal park. De Vlaamse regering volgt Zuhal Demir en geeft groen licht voor de erkenning van Bosland. Minister Demir geeft zo dadelijk toelichting bij de beslissing in onze studio.* Naast een tweede nationaal park is Limburg met Rivierpark Maasvallei, Grenzeloos Bocageland en Hart van Haspengouw ook drie landschapsparken rijker.* De Hoeseltse burgemeester Werner Raskin wil na de fusie tussen Bilzen en Hoeselt schepen van Financiën worden. Zondag wordt de naam van de nieuwe fusiegemeente bekendgemaakt. Live te volgen op TVL vanaf 11 uur.* Het blijft rommelen bij Vooruit. Na het ontslag van Meryame Kitir en de interne kritiek op de uitspraken van Conner Rousseau stapt nu Alain Yzermans op als voorzitter van Vooruit Limburg.* En het Gallo-Romeins Museum in Tongeren laat exclusieve stukken van het Metropolitan Museum of Art in New York overvliegen voor de tijdelijke expo 'De Oudheid in Kleur'.