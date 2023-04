Voortaan kunnen slachtoffers die zich bedreigd voelen door hun partner, gebruikmaken van het mobiel stalkingalarm. Met één druk op de knop kunnen ze de politie verwittigen. Het slachtoffer moet een app installeren op de smartphone. Het is een maatregel die het parket van Limburg kan nemen indien er sprake is van levensgevaar. Dat zoiets levens kan redden, bleek onlangs nog bij het familiedrama in Pelt. Een vader, die gescheiden leefde van zijn vrouw en kinderen, moordde er zijn heel gezin uit. Eén op de vijf vrouwen in ons land kreeg al te maken met intrafamiliaal geweld, en ook te veel mannen worden slachtoffer. Intrafamiliaal geweld komt voor in veel vormen, en stalking is daar één van. De overgrote meerderheid van de gevallen betreft stalking door ex-partners. Zij proberen wanhopig de relatiebreuk te herstellen, komen op dwingende wijze verhaal halen of zinnen op wraak. Vaak wordt fysiek geweld daarbij niet geschuwd."De mogelijkheid van het mobiel stalkingalarm binnen Limburg, als beschermingsmaatregel, zal voor slachtoffers van eergerelateerd geweld en hoog-risico stalking meer veiligheid en houvast bieden. Dit is één van de effecten die wij als parket Limburg beogen met ons nieuw actieplan partnergeweld en intrafamiliaal geweld dat sinds 1 maart in voege is. Dit actieplan bundelt alle recente ontwikkelingen en mogelijkheden in een integrale aanpak om politie en parket de juiste handvaten te geven om kwaliteitsvol en effectief met intrafamiliaal geweld om te gaan", aldus Guido Vermeiren, procureur des Konings Limburg. Onopvallende knopHet mobiel stalkingalarm is een onopvallende fysieke knop die verbonden is met de smartphone en die kan worden opgeborgen in een jaszak of handtas. Bij het indrukken van de knop wordt de noodcentrale automatisch gealarmeerd. Ook de locatie wordt verzonden, zodat de politie onmiddellijk weet waar ze moet tussenkomen. Zo grijpt de politie snel in en worden potentiële drama’s voorkomen."Het stalkingalarm zorgt ervoor dat we meteen het noodzakelijke zicht hebben op een aantal basisgegevens van de oproeper en over de situatie waarin die mogelijk verkeert, zodat we onmiddellijk kunnen ingrijpen. Via de app 112 BE krijgen we een exacte locatiebepaling en weten we meteen waar we de ploegen naartoe moeten sturen. Dat is een groot voordeel, want iemand die in paniek is, kan zich soms moeilijk oriënteren. Bovendien is er meteen een audio-verbinding, dus zelfs als een persoon niets kan zeggen, kunnen we de situatie toch vanop afstand volgen", aldus adjunct-sectiehoofd bij het CIC van de Federale Politie in Limburg Annelies Claesen. ProefprojectIn 2019 liep een proefproject rond het mobiel stalkingalarm in de politiezone Gent. Dankzij de alarmknop konden de politiediensten tussenkomen in maar liefst 40 levensbedreigende situaties. Het project werd positief geëvalueerd, waarna het stalkingalarm verder werd uitgerold in Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 100 alarmknoppen in LimburgDe Federale Politie maakte een budget van bijna 100.000 euro vrij voor de aankoop van 1.000 alarmknoppen en 400 gsm-toestellen. Momenteel zijn er al 750 knoppen beschikbaar, waarvan 100 in Limburg. Ook werd verder geïnvesteerd in de vorming van politiemedewerkers die potentiële slachtoffers begeleiden en bijstaan in het gebruik van het stalkingalarm. Met de lancering in Limburg wordt opnieuw een stap voorwaarts gezet in de aanpak van de problematiek. In de komende maanden volgen ook nog de provincies Antwerpen en Luik. De finale doelstelling is de uitbreiding van het mobiel stalkingalarm over het hele land. Gezinsdrama Pelt"Te veel vrouwen krijgen te maken met levensbedreigende stalking. Ook in Limburg. Denk maar aan het verschrikkelijk drama in Pelt. Vaak gaat het om ex-partners die een relatiebreuk niet kunnen verkroppen. Het Limburgse parket maakt hier al langer een prioriteit van. Zo is het parket koploper in het aantal tijdelijke huisverboden wanneer sprake is van huiselijk geweld. Het is een goede zaak dat dit dynamische parket nu ook aan de slag kan met het mobiel stalkingalarm. De slachtoffers met wie ik gesproken heb, vertelden me telkens hoeveel verschil zo’n stalkingalarm maakt qua bescherming maar zeker ook qua mentale rust die het brengt", aldus minister van Justitie Vincent Van Quickenborne.