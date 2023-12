Martelmoord: 'Wie erbij was, is schuldig'

"Of de beschuldigden nu 30 jaar of 30 maanden naar de cel moeten, wij hebben levenslang gekregen". Dat zeggen de zussen van Hilal Makhtout, het slachtoffer van de martelmoord. Ze wilden enkel de waarheid horen tijdens het assisenproces, maar bleven op hun honger zitten. Samira en Maleka hopen dat de beschuldigden hen ooit nog eerlijk vertellen wat er met hun broer gebeurd is. En wat zijn laatste woorden waren. Dan pas kunnen ze aan het verwerkingsproces beginnen. Hilal was een levensgenieter, die hield van avontuur en een goeie grap. Dat blijkt ook uit nooit eerder vertoonde beelden, die onze redactie kreeg van de twee zussen.