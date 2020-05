Massaal van de zon genieten in Limburg

DronePort, de campus voor ondernemers in de drone-industrie, stelt een nieuwe CEO aan. Luchtvaartmanager- en ondernemer Kris Van den Bergh zal de huidige CEO Mark Vanlook vervangen. Zijn opdracht is om de dronecampus in Sint-Truiden naar een internationaal niveau te tillen. DronePort is een initiatief van de Limburgse Investeringsmaatschappij (LRM), de stad Sint-Truiden, de POM-Limburg en JK-Invest. De campus voor technologiebedrijven in de bemande en onbemande luchtvaartsector opende haar deuren in december 2018 op de voormalige militaire vliegbasis van Brustem. Op deze locatie werken start-ups, groeibedrijven, scholen en kenniscentra samen aan een innovatieve toekomst voor de luchtvaartsector. Internationaal doorbreken DronePort maakt zich na twee jaar op voor een volgende groeifase. De bedrijvencampus wil internationaal doorbreken tot dé referentie in de dronewereld, een sector die nog in volle ontwikkeling. Om deze stap te zetten, werd Kris Van den Bergh aangesteld als nieuwe CEO. Van den Bergh is zelf een ondernemer met kennis van de luchtvaartsector. Hij is van oorsprong lijnpiloot en afgestuurd aan de Harvard Business School. Na het faillissement van Sabena kwam hij terecht bij Airbus in Toulouse als verantwoordelijke voor de opleiding A380. Nadien nam hij samen met een vennoot de Sabena Flight Academy over, die in 2008 werd verkocht. Sinds 2010 is Van den Bergh ook actief als investeerder en coach in enkele Vlaamse start-ups en scale-ups, waaronder spelers in de luchtvaartsoftware en drones. Hij is ook nog steeds actief piloot en instructeur. “Ik kijk met veel ambitie naar de verdere uitbouw van DronePort”, zegt Kris Van den Bergh. “We willen blijven groeien en ontwikkelen. Ik leg graag mijn jarenlange ervaring in de schaal om een nieuw hoofdstuk te schrijven in het succesverhaal van DronePort, in samenwerking met alle betrokken bedrijven, stakeholders en partners.”