Massale vissterfte in visvijver Bilzen

De zware brand bij het recyclagebedrijf Bongaerts in Houthalen-Helchteren is onder controle. Het vuur zorgde gisteravond voor een enorme rookpluim die in een groot stuk van Limburg te zien was. Hoewel de schade aanzienlijk is, heeft het bedrijf in beperkte mate het werk vandaag kunnen heropstarten. In de zoektocht naar de oorzaak van de brand houdt de politie alle pistes open.