Massale zoektocht naar gevaarlijke hond in Tongeren

- De kogel is door de kerk. De fusiegemeente tussen Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek krijgt de naam Oudsbergen. - In Runkst komt een straat in opstand tegen het parkeerbeleid van het Hasseltse stadsbestuur. - De Limburgse rockers van de Evil Invaders zijn vlak voor hun concert in de Verenigde Staten opgepakt en moesten een dag in de cel doorbrengen. - En de Deen Joakim Mæhle is de eerste aanwinst voor volgend seizoen van Racing Genk.