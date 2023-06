In Hasselt is de politie uitgerukt om tussen te komen in een conflict tussen een bewoonster en een twintigtal jongeren. De vrouw stoorde zich eraan dat de jongeren rondhingen rond haar autostandplaats aan het Kolonel Dusartplein. Toen ze de jongeren aansprak begonnen ze haar uit te schelden en op haar te spuwen. De politie kwam ter plaatse met meerdere ploegen. Het had nog wat voeten in de aarde voor de agenten de rust konden doen weerkeren. 18 jongeren krijgen een GAS-boete omdat ze afval achterlieten op openbaar domein. De boete kan oplopen van 5 tot 300 euro.