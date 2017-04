Brian Lynch verlaat Limburg United en trekt naar Charleroi. De Amerikaanse coach van de Limburgers doet wel nog het seizoen uit in de Alverberg, maar dan eindigt het verhaal bij het Limburgse project. Ook assistent Kristof Michiels verhuist mee. Of Hans Vanwijn vertrekt, is nog niet duidelijk. Maar het vertrek van Lynch is in ieder geval een zware opdoffer voor United, al maakt het bestuur zich sterk dat de club ook zonder Lynch successen zal boeken.