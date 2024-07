Vrijdag beginnen in Parijs de Olympische Spelen. Limburgse ruiters zijn er in Parijs niet bij, maar de Lummense paardenkliniek Equitom stoomde wel enkele paarden klaar voor de Spelen. Voor de buitenlandse delegaties die zich hier voorbereidden, was Equitom de uitvalsbasis in geval van nood. En er was het huzarenstukje met Quel Homme de Hus. Het springpaard van Jérôme Guéry scheurde zes maanden geleden een achillespees, maar geraakt na een operatie en revalidatie in Lummen toch klaar voor de jumpingwedstrijd.