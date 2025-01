Matte Smets (Racing Genk): "Nieuwe bondscoach is gespreksonderwerp in Genkse kleedkamer"

De Schaverdijn in Hasselt is al het hele weekend het decor voor het BK kunstschaatsen. Bij de vrouwen senioren belooft het vanavond alvast niet bepaald een spannend kijkstuk te worden. Want de 3 Belgische toppers: Loena Hendrickx, Jade Hovine en Nina Pinzaronne zijn er niet bij. En die laatste is eigenlijk al zo goed als zeker Belgisch kampioene en dat dus zonder deelname aan het kampioenschap zelf. Voor de Belgische Kunstschaatsenfederatie is daar wel een goede reden voor. De toppers namelijk zijn in volle voorbereiding voor het EK in het Estse Tallinn dat volgend weekend van start gaat. Maar het zorgt natuurlijk wel voor een onthoofd BK.