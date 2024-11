Matteo Simoni ziet TVL-collega terug: "Waar het allemaal mee begon"

Eindigen doen we met blokjes, want in Lommel kan je je dit weekend vergapen aan de wondere wereld van Lego. De Overpeltse Lego Builders Club organiseert er vandaag en morgen Kicks & Bricks. Dat is het grootste Lego-evenement van Limburg. Twee dagen lang kan je er kijken, bouwen en spelen met Lego. Honderdduizenden blokjes liggen in de Souverein te wachten om zelf mee aan de slag te gaan. En dat valt niet alleen in de smaak bij kinderen.