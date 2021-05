Truienaar Nicky Hayen is ontslagen als coach van Waasland-Beveren. Dat heeft de club vandaag bekend gemaakt. Hij slaagde er niet in om de Waaslanders in 1A te houden. Hayen werd in juni 2020 aangesteld als hoofdcoach. Zijn taak was om Waasland-Beveren voor degradatie te behoeden, maar daar is de Truienaar uiteindelijk niet in geslaagd. De Waaslanders eindigde de reguliere competitie op de voorlaatste plaats, waardoor zij nog twee barragewedstrijden tegen RFC Seraing moesten spelen. Na 1-1 buitenshuis gingen zij thuis uiteindelijk met zware 2-5 cijfers onderuit. Na negen jaar in de Jupiler Pro League wacht volgend seizoen 1B voor Waasland-Beveren. Waasland-Beveren gaat niet verder met hoofdtrainer Nicky Hayen en assistent-coach Patrick Van Kets. https://t.co/oeQ30wHwUD pic.twitter.com/Y8cgW6m3Y2— Waasland-Beveren (@WaaslandBeveren) May 14, 2021