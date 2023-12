Meer dan 100 actievoerders protesteren tegen mogelijk ontslag van geschorste leerkrachten Sportschool Hasselt

Een 100-tal sympathisanten verzamelen voor het hoofdgebouw van GO! Next in de Hasseltse Vilderstraat. Oud-leerlingen en collega-leerkrachten van de geschorste leerkrachten van de Sportschool willen zo hun steun betuigen. Ze gaan niet akkoord met de huidige gang van zaken. In totaal verschijnen vandaag 10 leerkrachten voor de raad van bestuur om zich te verantwoorden. De raad van bestuur vraagt het ontslag. De geschorste leerkrachten kunnen tegen de beslissing nog in beroep gaan. Daarna kunnen ze eventueel nog naar de Raad van State stappen. Het protest verliep zonder enige problemen. Meer in het TVL-nieuws om 18u30