Meer dan 200 kunstwerken in oude school VTI in Beringen

Afgelopen weekend zette de bibliotheek van Bilzen haar deuren open tijdens 'Nacht van de Bib'. De organisatie van het evenement wil met allerhande optredens, lezingen, maar ook met muziek tonen dat een bibliotheek meer is dan alleen maar boeken. De succesvolle tweede editie trok zelfs 800 bezoekers. De tweede editie van ‘Nacht van de bib’ gebruikte alle facetten van die nieuwe bibliotheek. Het festivalterrein werd uitgebreid naar de foyer en EXPOkimpel kon elk van de 800 aanwezigen zijn plekje vinden. Doorheen de hele bib werden de ruimtes omgetoverd tot intieme podia voor een mix van bekende gezichten en boeiende Bilzenaren, met interessante lezingen, muziek, animatie en zelfs literaire hapjes… Eric Gerets en Wannes CapelleAuteurs Jeroen Olyslaegers en Zaki gaven een lezing, en de zinderende slampoetry van Carmien Michels viel ook in de smaak. Eric Gerets gaf de hoogtepunten van zijn voetbal- en trainerscarrière mee en fijne muziek werd gebracht door Wannes Cappele. Vooraf werd het talrijke publiek stemmig onthaald door Bazelmans en al om 18.30 uur werd het feest in gang geschoten door het familie-aanbod met Stijn Moekaars, Yoeri Slegers en Guido Kees. Muziek en smaakAnja Feliers schoof op de sofa voor een interview en Fikry El Azzouzi en Özlem Uyar zochten via een actuadebat naar antwoorden op culturele diversiteitsvragen. Lise Vandersmissen toverde wondermooie klanken uit haar harp, De Keyser bracht 16de eeuwse Franse hoofse liederen en popkoor Sing & Swing deed het met enkel vrouwenstemmen. Lambert Hendrikx stelde zijn boek over het kasteel van Zangerij voor en Pleegzorg boeide met drie guitegenissen. In brasserie ‘De Bib’ bereidde Manuella Maurissen tijdens showcook-momenten literaire hapjes en lieten de Bieradviseur en Tensù Gin Tonic-bar proeven van een uitgekiende selectie terwijl de Baristabar het bij koffie hield. tBEDRIJF liet het publiek via een lichtletterwaterval kennis maken met digitale kunst. Beeldende kunstMoAt, de nieuwste sensatie van Kunstkoepel, dompelde het publiek onder in beeldende kunst en trommelde Sven Staelens op voor een literaire performance. Brett Summers trakteerde nog op een dj-set waarbij het publiek de hits uit de uitgebreide bib-collectie mocht kiezen. Als afsluiter werd iedereen warm uitgewuifd door fijne muziek van Stijn Moekaars, een glühwein en een kampvuur. De aanwezigen hadden zelfs een ‘gewonnen uur cultuur’ op zak, door de overschakeling op het winteruur.