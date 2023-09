Meer dan 2000 atleten verzamelen in Genk voor Obstacle Run

door Tom Kums

Aan het Thor Park in Genk verzamelt dit weekend de wereldtop van het Obstacle Runnen. Meer dan 2000 atleten uit meer dan 80 landen doen er in hun leeftijdscategorie een gooi naar de wereldtitel. Bij Obstacle Running leg je een parcours met hindernissen af. Vandaag werd de 3 kilometer afgewerkt, morgen de 15 km en zondag is er de teamestafette. De sport zit in de lift en maakt vanaf 2028 zelfs deel uit van de Olympische Spelen.