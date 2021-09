Meer dan 30 Limburgse scholen sturen klassen in quarantaine na coronabesmettingen

door Bart Husson

Drie weken na de start van het schooljaar hebben al meer dan dertig Limburgse scholen één of meerdere klassen in quarantaine gestuurd na coronabesmettingen. Het gaat vooral om kleuter- en lagere scholen. In de gemeentelijke basisschool Beekbeemden in Heusden-Zolder zitten er momenteel vijf klasjes in quarantaine. Het is een strenge regel, maar we moeten voorzichtig blijven, zegt burgemeester Mario Borremans van Heusden-Zolder.