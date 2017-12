Meer dan helft van middelbare scholieren heeft al eens gokje gewaagd, 1 op 3 gokt online

De 19-jarige Ivana Smit timmerde aan een internationale carrière als fotomodel, en vooral in Azië was ze bekend. De Nederlandse, zonder Belgisch paspoort, groeide grotendeels op bij haar grootouders in Maleisië. Maar ze kwam ook vaak in Limburg, bij haar ouders in Peer. Ze liep school in Hasselt, en deed werk bij Center Parcs in Erperheide. En ze was een internetfenomeen. Vrienden en familie zijn de hashtag TruthForIvana begonnen, omdat ze willen dat de waarheid over haar dood aan het licht komt.