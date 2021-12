door Birgit Van Asten

Er wordt de afgelopen jaren steeds meer genderneutraal speelgoed verkocht. Bij speelgoedwinkel Oma's Olifant merken ze dat naast de ouders ook de grootouders vragen naar een pop voor hun kleinzoon of een auto voor hun kleindochter. Het gaat vooral om de kinderen en waar zij graag mee spelen. Niet alleen ouders of grootouders, maar ook leveranciers gaan mee in deze populariteit.