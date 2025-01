Meer scholieren in orde met fietsverlichting na sensibiliseringsactie Lommel

De lokale politie Lommel voerde deze week opnieuw gerichte controles uit op fietsverlichting aan de Lommelse middelbare scholen. “Het resultaat van deze controles toont aan dat de eerder georganiseerde sensibiliseringscampagne begin december duidelijk zijn vruchten heeft afgeworpen”, vertelt korpschef Bart Voordeckers. “Het aantal overtreders daalde flink van 180 naar 85.”

De controles op fietsverlichting van de lokale politie verliepen in samenwerking met de Stad Lommel en de Lommelse middelbare scholen. De minderjarige fietsers die deze keer niet in orde waren, kregen een jongeren-pv. Zij worden verplicht om deel te nemen aan een verkeersklas. De meerderjarige leerlingen kregen een proces-verbaal en een boete.

“Goede fietsverlichting is van levensbelang, zeker tijdens de donkere wintermaanden. We blijven daarom hameren op het belang ervan en voeren geregeld controles uit,” aldus korpschef Voordeckers. “We roepen ouders op om samen met hun kinderen regelmatig de staat van hun fietsverlichting te controleren en waar nodig in orde te brengen. Met deze maatregelen en onze campagnes hopen we de verkeersveiligheid in Lommel te verhogen.”