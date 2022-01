7 op 10 van de Limburgse starters is na vijf jaar nog steeds aan de slag. Dat blijkt uit cijfers van werkgeversorganisatie Voka Limburg. Daarmee doet onze provincie het beter dan Vlaanderen. En dat is een goede zaak, aangezien de start-ups meer dan 15.000 mensen voltijds tewerkstellen in onze provincie. Het merendeel van de starters situeren zich in de bouw en horeca. Maar voor het eerst zien we ook beginnende ondernemingen in de sector Wetenschap en Techniek.