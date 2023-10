Meest vervuilde plek van Vlaanderen: site arseenfabiek Bocholt in 2024 gesaneerd

door Yarne Puts

In het voorjaar van 2024 start OVAM met de sanering van de arseenfabriek in Reppel bij Bocholt. Het is één van de meest vervuilde plekken van Vlaanderen.

Het ‘Groot Fabriek’, zoals het bedrijf genoemd werd, sloot in 1971. In 2001 werd het terrein afgedekt om de omgeving te beschermen van de arseenvervuiling. De werken zullen tot december 2025 duren. OVAM zal tijdens de werken de nodige maatregelen nemen om verdere verspreiding van arseen in het grondwater tegen te gaan en ervoor te zorgen dat de opgeslagen verontreinigde grond niet via de wind of via het regenwater de omgeving bijkomend kan verontreinigen. Naast de saneringswerken wordt ook een aanvullend onderzoek opgestart om de vervuiling in het diepere grondwater stroomafwaarts in kaart te brengen. Met de start van de werken is na 50 jaar het einde van de historische vervuiling in zicht.