Meester Wim uit Houthalen-Helchteren laat tattoo zetten voor Dag van de Leerkracht

Scholengroep GO! Next start met de bouw van een nieuwe sportschool en een nieuw gebouw voor de hotelschool in Hasselt. Er zullen ook nieuwe sportvelden komen achter de sportschool. De totale kostprijs bedraagt 16 miljoen euro. De gebouwen zullen komen naast de huidige hotelschool. Op de hoek van de Elfde Liniestraat en de Vilderstraat, waar nu een grote parking is tegenover Hogeschool PXL.