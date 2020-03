Meisje van 12 overleden aan corona

- Een meisje van 12 jaar is overleden aan het coronavirus. Ze is het jongste coronaslachtoffer in Europa. Niet enkel ouderen worden dus getroffen door het virus. We praten erover met dokter Jasperina Dubois van het Jessa Ziekenhuis.- De intensieve afdelingen van de Limburgse ziekenhuizen zitten aan hun plafond. Een tekort aan bedden dreigt. De ziekenhuizen willen dan ook patiënten verspreiden over verschillende regio's over de provinciegrenzen.- In de laatste 24 uur zijn er 19 doden gevallen in onze provincie. Daarmee telt onze provincie nu meer dan 100 coronadoden. In totaal bezweken al 102 Limburgers aan het coronavirus. In totaal zijn nu 1.547 Limburgers besmet met het virus.- Bij Plukon in Maasmechelen voeren vakbonden actie omdat de coronamaatregelen niet nageleefd worden.- En Limburgse ondernemers blijven inventief uit de hoek komen om het hoofd boven water te houden. Zo draait de afhaaldienst van Bistro Philippe in Alken op volle toeren en gaat bioscoop de Roxy in Koersel als eerste in Limburg online cinema aanbieden.