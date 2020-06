Menselijke resten gevonden op industrieterrein in Bree

*Na de ophef over het Essersbos en de Groene Delle dreigt opnieuw een grote bomenkap in Limburg. Dit keer is het Vogelsanckbos op de grens van Zonhoven en Heusden-Zolder bedreigd. Een aangrenzend bedrijf wil uitbreiden, maar stuit voorlopig op een 'njet' van de gemeente Zonhoven. *Corona is niet weg. Met 27 nieuwe besmettingen is onze provincie verantwoordelijk voor een kwart van alle gevallen in heel België. De cijfers in Limburg blijven hoog, door een uitbraak in een woonzorgcentrum in Bilzen en in een school in Hoeselt. Maar er is geen reden tot paniek, geven virologen aan. *Hoe voorkomen we de gevreesde tweede coronagolf? De Vlaamse regering en Wouter Beke hebben een uitbraakplan klaar. De minister is onze studiogast.*In Tongeren is de fiets vanaf nu koning. De binnenstad is één grote fietszone. *En snookerkampioen Luca Brecel boekt de mooiste zege uit zijn carrière.