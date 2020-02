Merem bij Bilzen opgeschrikt door ontploffing op straat

*Limburg blijft het Colombia van de synthetische drugs. 70 procent van alle synthetische drugslabo's wordt aangetroffen in onze provincie. Deze alarmerende boodschap komt van procureur Vermeiren bij de presentatie van de jaarcijfers van de Federale Gerechtelijke Politie. *Het corona-virus breidt verder uit. Na China zijn er ook besmettingen vastgesteld in Europa. Hogeschool PXL schort haar studentenuitwisselingen met China op. Ons land repatrieert dit weekend de Belgen uit Wuhan. Eén van hen is Hasselaar Jan Renders. Wij zochten contact met hem. *De meubelsector gaat door zwaar weer. In Nieuwerkerken moet een familiezaak na 64 jaar de deuren sluiten. *We volgden gouverneur Herman Reynders op zijn laatste werkdag. Vanaf morgen wordt Michel Carlier waarnemend gouverneur omdat er nog geen opvolger is. *En zowel Genk als STVV komen nog in aanmerking voor play off 1. Voor Genk is het vertrek van Sander Berge een zware aderlating. In Sint-Truiden geloven ze er nog in, na een 6 op 6.